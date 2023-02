Xiaomi 12 Lite: potente e compatto a un prezzo SUPER su eBay

Grazie a eBay in questo momento acquisti lo Xiaomi 12 Lite a soli 352 euro, invece di 499,90 euro. Si tratta di un risparmio pari a 147 euro. Però devi sbrigarti perché la quantità è super limitata e i pezzi si stanno esaurendo molto velocemente. Ovviamente a un prezzo così eccezionale sta andando a ruba. La versione in promozione è quella da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il nuovo look esalta le sfumature della sua colorazione green. Elegante, il suo stile classico è totalmente glamour. In pratica farà invidia a chi ve lo vede in mano per una telefonata o per rispondere a qualche messaggio. Super sottile e compatto, sta tranquillamente in tasca senza infastidirti. Piacevole al tatto, la sua scocca e il vetro del display sono stati realizzati con materiali anti impronta.

Xiaomi 12 Lite: leggero solo nel prezzo e nel peso, ma le prestazioni urlano

Le prestazioni di questo fantastico Xiaomi 12 Lite sono veramente estreme. Il nuovo modello di questa serie pluripremiata monta una fotocamera principale da 108MP per scatti sempre perfetti. Lo schermo è un DotDisplay AMOLED FHD+ da 6,55″ che offre tonalità vivaci, contrasti netti e tutto appare così realistico da essere vero. Il processore Snapdragon 778G assicura prestazioni oltre ogni limite.

Mettilo subito nel carrello a soli 352 euro, anziché 499,90 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

