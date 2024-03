Xiaomi 12 Lite in sconto a 199€ con le Offerte di Primavera di Amazon

Lo Xiaomi 12 Lite diventa uno dei best buy del momento tra le Offerte di Primavera di Amazon. Lo smartphone tocca il suo minimo storico ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 199 euro. Si tratta di un’offerta ottima considerando la presenza del potente SoC Qualcomm Snapdragon 778G. Da notare che il mid-range di Xiaomi è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi 12 Lite è in offerta: su Amazon costa 199 euro

Lo Xiaomi 12 Lite è uno dei migliori smartphone di fascia media sul mercato e diventa ora un best buy assoluto con un prezzo inferiore ai 200 euro. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,55 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da segnalare anche il SoC Qualcomm Snapdragon 778G affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 Megapixel, oltre a una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 67 W.

Lo smartphone di Xiaomi ha tutte le carte in regola per garantire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo, a fronte di una spesa davvero contenuta, in rapporto alle potenzialità del dispositivo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi 12 Lite con un prezzo scontato di 199 euro. Si tratta del prezzo minimo storico per lo smartphone di Xiaomi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.