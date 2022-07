Xiaomi 12 Lite è realtà: schermo OLED e fotocamera da 108 Mpx

Ci siamo: Xiaomi 12 Lite è appena stato presentato ufficialmente sul mercato internazionale; il device dispone di uno schermo OLED da 120 hz, di ottiche di punta con main camera da 108 Mpx e molto altro ancora. Non lasciatevi ingannare dal nome: di Lite ha ben poco.

L’azienda cinese ha tolto i veli al nuovo midrange premium della gamma di punta del 2022. Xiaomi 12 Lite è l’erede del vendutissimo Xiaomi Mi 11 Lite NE 5G (che è ancora oggi un affare visto che si trova a soli 285,00€ nella versione con Snapdragon 778G, 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno). Ci sono grossi aggiornamenti, ma vediamoli nel dettaglio.

Xiaomi 12 Lite: le caratteristiche

In primo luogo citiamo il design squadrato e il modulo fotografico rettangolare super esclusivo. C’è uno schermo AMOLED da 6,55 pollici FullHD+ con refresh rate da 120 hz e foro al centro del pannello. Presnete il fingerprint in-display, il supporto all’HDR10+ e al Dolby Vision.

Posteriormente troviamo una fotocamera principale Samsung HM2 da 108 Megapixel, una lente ultrawide da 8 Mpx e una macro da 2 Mpx. Sul fronte anteriore invece, citiamo la selfiecam da 32 mpx.

Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 778G (lo stesso che era presente sul modello di vecchia generazione), coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. C’è la ricarica rapida da 67W e la skin MIUI 13 basata su Android 12. Completa la dotazione anche il modem 5G, la porta USB C, il jack audio da 3,5 mm, il GPS e il Bluetooth di nuova generazione.

Arriva in commercio ad un prezzo di 2726 Yuan che da noi corrispondono a 399,00€ per la versione da 6+128 GB (di base). Si sale a 450€ per il modello con 8 GB di RAM e a 500€ per la variante con capienza super da 256 GB. Si potrà acquistare in nero, in rosa e in verde.

Cosa ne pensate? Vi piace?

