Xiaomi 12 Lite con Snapdragon 778G: nuovo MINIMO STORICO su Amazon, è un BEST BUY

Lo Xiaomi 12 Lite è protagonista di una nuova offerta su Amazon, diventando il nuovo punto di riferimento per chi è alla ricerca di un mid-range completo e ad un ottimo prezzo. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 314 euro. La versione in offerta è dotata di 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il mid-range di Xiaomi che, grazie all’ottimo Snapdragon 778G, è in grado di offrire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto che vi porterà alla pagina Amazon dello Xiaomi 12 Lite.

Xiaomi 12 Lite: al prezzo minimo storico su Amazon è un best buy assoluto

Tra i tanti mid-range sul mercato, lo Xiaomi 12 Lite si distingue, senza dubbio, per le ottime specifiche tecniche e il rapporto qualità/prezzo al top. Lo smartphone è dotato di un display AMOELD da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 778G che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel. Caratterizzato da una scocca in vetro, lo smartphone di Xiaomi si distingue anche per un’incredibile leggerezza con un peso complessivo di appena 173 grammi. C’è il supporto Dual SIM e il sistema operativo è Android 13 con MIUI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi 12 Lite al prezzo scontato di 314 euro che rappresenta anche il prezzo minimo storico dello smartphone. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

