Xiaomi 12 Lite 5G è in Italia: disponibile su Amazon con PROMO WOW

Finalmente ci siamo, adesso è possibile comprare su Amazon, anche in Italia, il nuovo e bellissimo Xiaomi 12 Lite. Uno smartphone medio di gamma premium, potente sotto ogni punto di vista. Ampio display AMOLED con refresh rate da 120Hz, fotocamera principale da 108MP, supporto al 5G e ricarica ultra rapida.

Un concentrato di tecnologia, racchiuso in un guscio estetico che non passa inosservato. Super leggero, è lo smartphone pensato per chi è alla ricerca di tanta potenza, ingombro minimo e prezzo accessibile. Da oggi, puoi portarlo a casa a 499,90€ con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Non solo: approfitta della promozione lampo dedicata al lancio e accaparratelo a 449,90€.

Xiaomi 12 Lite 5G: perché sceglierlo adesso

Si tratta del dispositivo ideale per chi è alla ricerca di tanta sostanza, senza rinunciare a un bel design e a un prezzo super accessibile.

Il comparto fotografico è uno dei punti più interessanti di questo dispositivo. Sul posteriore, 3 sensori. Al principale da 108MP (Samsung HM2), ne è affiancato uno da 8MP ultra grandangolare e uno da 2MP dedicato alle macro. Sul frontale, una selfie camera da 32MP.

Sul frontale, il display è un pannello da 6,55″ di tipo AMOLED con risoluzione FHD+, supporto a Dolby Vision e HDR10+. Per finire, non manca il refresh rate da 120Hz e 240Hz di touch sampling rate. Eccellente l’audio, supportato da due speaker con supporto al Dolby Atmos.

Sotto la scocca, a supportare tutte le attività ci pensa il processore Qualcomm Snapdragon 778G, affiancato da 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il sistema operativo al lancio è MIUI 13 (con Android 12).

La batteria da 4300 mAh supporta il sistema di ricarica super rapida da 67W. Presente anche la tecnologia “AdaptiveCharge” per preservare la vita della batteria stessa. Completa la connettività. Oltre al supporto al 5G (anche sfruttando il dual SIM dual stand by), non manca quello al WiFi 6 e al Bluetooth 5.2.

Insomma, uno smartphone bello, completo e potente, il nuovo Xiaomi 12 Lite 5G. Completa l’ordine adesso da Amazon per averlo in promo lancio a 449,90€ con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.