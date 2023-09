Xiaomi 12 Lite 5G a 274€ è uno SHOCK: camera da 108MP e display da 120HZ

Se sei alla ricerca di uno smartphone elegante, potente e ricco di funzionalità, non cercare oltre! Xiaomi 12 Lite 5G è ora in offerta speciale su Amazon a soli 274,98€, offrendo un’incredibile combinazione di prestazioni, estetica e capacità fotografiche. Prodotto premium, se è ancora disponibile basta completare l’ordine per portarlo a casa in gran sconto. Lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: finirà molto presto.

Con un peso di soli 173 g e uno spessore di 7,29 mm, si presenta con un design sottile ed elegante che ti conquisterà al primo sguardo. La cover posteriore presenta una sfumatura di colori opaca e uniforme che si estende anche verso la cornice, conferendo a questo smartphone un’estetica super premium.

L’ottimo smartphone è dotato di una configurazione a tre fotocamere da studio che include una fotocamera principale da 108MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 2MP. Questo potente sistema di fotocamere ti consente di catturare immagini ad alta definizione con dettagli impeccabili da qualsiasi angolazione. La funzionalità Eye tracking focus e la modalità di acquisizione in movimento aprono un nuovo regno di possibilità per scatti da copertina improvvisati ed eleganti.

La fotocamera frontale da 32MP dispone di un sensore GD2 e funzionalità di messa a fuoco automatica, consentendoti di scattare selfie di alta qualità con una nitidezza raffinata. Grazie all’algoritmo sviluppato da Xiaomi, che sfrutta la stima della profondità e l’opacizzazione del ritratto per simulare un effetto bokeh realistico, la modalità ritratto selfie con HDR automatico offre risultati fantastici.

Per finire, questo gioiellino è alimentato dal potente chipset Snapdragon 778G, che offre prestazioni 5G di alto livello. Il sistema di raffreddamento multilivello garantisce un’efficiente dissipazione del calore, consentendoti di utilizzare il tuo smartphone in modo intensivo senza surriscaldamenti o blocchi.

Non perdere l’opportunità di possedere questo gioiello di smartphone a soli 274,98€ su Amazon: completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Xiaomi 12 Lite te l’accaparri a super prezzo e le spedizioni sono super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, a questo prezzo durerà pochissimo.

