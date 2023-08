Xiaomi 12 Lite 5G a 259€ è da BRIVIDI: 108MP, display 120Hz, ricarica 67W

Resta ancora pochissimo tempo per approfittarne: Xiaomi 12 Lite 5G, potente smartphone con comparto fotografico mozzafiato, è in sconto a un prezzo incredibile. Utilizzando uno specialissimo codice sconto, puoi portarlo a casa a 259€ circa appena da eBay. Meno di 300€ per uno smartphone con pannello AMOLED dotato di refresh rate da 120Hz, fotocamera da 108MP, enorme batteria con ricarica super rapida da 67W e non solo.

Mettilo al volo nel carrello, se non è già finito, e – prima di pagare – applica il codice “XIAOMIFESTAGO23”. Lo prendi a mini prezzo e le spedizioni sono anche super veloci e gratuite. Fai in fretta però: è già quasi finito.

Uno smartphone sensazionale, che supporta – grazie al potente processore Snapdragon 778G – anche la connettività ultra veloce del 5G. Con 6GB di RAM e 128GB di storage a disposizione potrai ottenere il massimo delle performance per qualsiasi attività deciderai di svolgere con il tuo device. Non ci saranno mai malfunzionamenti o rallentamenti: sarà sempre al top della potenza.

Il comparto fotografico è la sua punta di diamante. Sul posteriore, c’è un tris di sensori sul quale troneggia il principale, che è da ben 108MP. Frontalmente, la fa da padrona una impressionate selfie camera da 32MP. Come anticipato, impressionante è anche l’autonomia energetica, che può fare affidamento non solo su una super batteria da 4300 mAh, ma anche su una ricarica ultra rapida da 67W.

Insomma, più che un medio di gamma, Xiaomi 12 Lite 5G sempre un potente top di gamma, adesso disponibile a prezzo piccolissimo. Per approfittare della sensazionale promozione del momento, metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “XIAOMIFESTAGO23”. Te l’accaparri a 259€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni. Cerca di fare in fretta però, la disponibilità residua è limitatissima.

