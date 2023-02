Xiaomi 12 Lite 5G: 90 euro di sconto immediato sul Mi Store

I punti di forza dello Xiaomi 12 Lite sono maneggevolezza, autonomia e il comparto multimediale. Al lancio una delle poche critiche mossa al gigante asiatico riguardò il prezzo (499,90 euro), ritenuto forse poco a fuoco rispetto alla concorrenza. Dubbio che sparisce all’istante con l’offerta di oggi del Mi Store, dove puoi acquistare lo Xiaomi 12 Lite 5G a 409,90 euro, 90 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Ma non è tutto.

Al di là della spedizione gratuita, c’è un’altra bella notizia: se hai bisogno di dilazionare il pagamento per un lungo periodo, puoi approfittare delle 24 rate da 20,83 euro al mese, per una spesa complessiva in due anni di 499,90 euro (che poi è lo stesso prezzo a cui si trova in vendita lo Xiaomi 12 Lite quando non è in offerta).

Regalo Mi Store: 90 euro di sconto sullo Xiaomi 12 Lite 5G

Lo Xiaomi 12 Lite 5G è tra i protagonisti assoluti della giornata di offerte sullo store ufficiale di Xiaomi: 90 euro di sconto immediato su un telefono che può benissimo insidiare i migliori medio di gamma presenti nella fascia di prezzo tra i 400 e 500 euro. Non solo per l’autonomia, ma soprattutto per il suo form factory (difficile da trovare altrove) e l’ottimo comparto camere.

A proposito di comparto multimediale, il medio gamma di Xiaomi monta una fotocamera principale con sensore da 108MP. Non siamo ai livelli dei cameraphone, per cui però la spesa è ben più alta, ma nemmeno così lontani, ecco.

Metti nel carrello ora lo Xiaomi 12 Lite 5G per approfittare dei 90 euro di sconto regalati dal Mi Store a tutti gli utenti.

