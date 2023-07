Xiaomi 12 in offerta a 375€ è il BEST BUY del momento

Lo Xiaomi 12 è uno degli smartphone più interessanti della fascia media in questo momento. Compatto e con specifiche di altissimo livello, lo smartphone riesce ad offrire prestazioni elevate oltre ad un’esperienza d’uso davvero completa. Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 375 euro. Pagando con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta è valida per le versioni Grey e Blu dello smartphone.

Xiaomi 12 è in offerta a 375 euro: è un vero best buy

Lo Xiaomi 12 ha tutto quello che serve per essere considerato come il punto di riferimento per la fascia media. Lo smartphone è dotato di un display da 6,28 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che garantisce una marcia in più rispetto a tutte le altre proposte presenti nella fascia media.

Da segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e di 256 GB di storage. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel in grado di garantire scatti di qualità superiore rispetto a quanto di solito è possibile trovare in questa fascia di prezzo. Lo smartphone è Dual SIM, è dotato di chip NFC per i pagamenti e di un sensore di impronte digitali posizionato sotto al display. Il sistema operativo è Android 13.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare lo Xiaomi 12 al prezzo scontato di 375 euro. L’offerta è valida per le versioni:

Pagando con PayPal è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta è accessibile tramite il link riportato qui di seguito.

