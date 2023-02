Xiaomi 12: il prezzo CROLLA a 499€ con gli Sconti Batticuore Unieuro

In concomitanza con il debutto internazionale di Xiaomi 13 al Mobile World Congress di Barcellona, il top di gamma dello scorso anno – Xiaomi 12 – è protagonista di una sensazionale offerta sul sito di Unieuro: 44% di sconto, con il prezzo crollato a 499 euro rispetto agli 899 euro di listino. Un top di gamma compatto, velocissimo e con un display sopra la media.

A completare l’offerta la possibilità di pagare in tre rate a interessi zero da 166 euro al mese con Klarna o PayPal, in aggiunta alla spedizione gratuita (in alternativa puoi ritirarlo in negozio senza spese).

Xiaomi 12: con il 44% di sconto il prezzo crolla di 400 euro

Lo Xiaomi 12 è uno dei pochi telefoni top di gamma compatti degli ultimi anni. Il design compatto e il peso piuma di appena 179 grammi vanno ad esaltare ancora di più il bellissimo display AMOLED a 120 Hz con risoluzione FullHD+ da 6,28 pollici e supporto all’HDR10+. Un altro punto di forza del telefono è l’esperienza d’uso estremamente godibile. Gran parte del merito va al processore Snapdragon 8 Gen 1 octa core da 3 Ghz, a cui si sommano gli 8 GB di RAM (LPDDR5) e la memoria interna da 256 GB fulminea (UFS 3.1).

Merita una menzione d’onore anche la ricarica rapida a 67W e wireless da 50W. Dodici mesi fa, quando Xiaomi presentò la nuova line-up della sua fascia premium, era il valore più alto in assoluto rispetto alla fascia di mercato. Niente da obiettare nemmeno per quanto riguarda il comparto camere: gli scatti e i video non sono come quelli del modello Pro (top cameraphone), ma sono ampiamente sopra la media, soprattutto considerando il prezzo a cui oggi è venduto.

Lo Xiaomi 12 rimane un top di gamma a tutti gli effetti, nonostante sia trascorso un anno dalla sua uscita, con il vantaggio di costare adesso come un medio di gamma e mantenere le dimensioni compatte rispetto alla maggior parte degli altri telefoni che si presentano con l’etichetta di flagship.

sull’acquisto dello Xiaomi 12 in versione nel taglio 8+256GB in colorazione Blu.

