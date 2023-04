Xiaomi 12: FOLLIA di aprile, su Amazon lo paghi solo 430€

Se state cercando uno smartphone Android di punta, potente ma compatto, con schermo top, con un processore all’avanguardia, un comparto fotografico degno di nota e con una serie di caratteristiche incredibili, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo di Xiaomi 12, un’ammiraglia fantastica, che oggi portate a casa con un prezzo mini: solo 430,00€ e le spese di spedizione sono incluse nel costo del prodotto.

Xiaomi 12: conviene acquistarlo su Amazon

Non prendiamoci in giro: a soli 430,00€ è un prodotto da comprare subito. Costa quanto un mediogamma eppure è un’ammiraglia Android di tutto rispetto, potentissima e dotata delle ultime tecnologie esistenti in commercio. Non troverete un altro device come lui a questa cifra. Inoltre, la consegna sarà celere e immediata grazie al servizio di Amazon Prime: in pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese e ci sarà la possibilità di dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito (anche a tasso zero). Non dimenticate i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Xiaomi 12 è un top di gamma unico, con un processore eccellente che fa girare fluidi tutti i software (parliamo dello Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm), con uno schermo premium da 6,1 pollici dotato di tecnologie all’avanguardia e con un comparto fotografico da “primo della classe” Ottima poi la batteria che assicura un’autonomia degna di nota e la ricarica è super veloce. A 430,00€ questo Xiaomi 12 è quasi regalato, ma siate veloci se siete interessati. Le scorte potrebbero finire da un momento all’altro o peggio, la promozione potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.