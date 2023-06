Xiaomi 12 su eBay: tuo con 530€ di SCONTO IMMEDIATO

Su eBay acquisti lo Xiaomi 12 5G e risparmi ben 530 euro dal prezzo di listino! Sei pronto per questo incredibile vantaggio? Allora non perdere altro tempo. Mettilo subito in carrello a soli 369 euro, invece di 899 euro. Entra nel mondo di questo smartphone Android pazzesco. La versione in promozione è quella da 8GB di RAM e 256GB di ROM. Insomma, multitasking e spazio di archiviazione sono un gioco da ragazzi.

Acquistando questo gioiellino su eBay ti assicuri la consegna gratuita. Inoltre, se non vuoi spendere subito questa cifra, ma non vuoi nemmeno perdere un’occasione così speciale, eBay ti dà la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e scegliere per l’opzione “Paga in 3 Rate”. Così facendo dividi l’importo dell’ordine da soli 123 euro al mese. Niente male vero?

Xiaomi 12 5G: smartphone definitivo a prezzo pazzo

Lo Xiaomi 12 5G è uno smartphone definitivo che, grazie alle sue caratteristiche vincenti, garantisce pieno potere nelle tue mani. Una gestione unica è inclusa nell’esperienza utente offerta dal suo ecosistema perfettamente integrato con il sistema operativo Android di ultima generazione. Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 non lascia spazio a errori e rallentamenti, garantendoti sempre prestazioni eccellenti.

Con un display AMOLED da 6,28 pollici hai colori sempre brillanti, 1100 nit di luminosità massima e fino a 120Hz di refresh rate con AdaptiveSync. Insomma, questo capolavoro rivoluziona il modo in cui interagisci con lo smartphone. Scatta foto spettacolari grazie alla fotocamera principale da 50MP. Goditi il massimo al miglior prezzo. Acquistalo ora su eBay a soli 369 euro, invece di 899 euro, e risparmia 530 euro dal prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.