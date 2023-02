Xiaomi 12, crollo da MINIMO STORICO su Amazon: risparmi quasi 300 euro

Sconto a dir poco deciso di Amazon su Xiaomi 12. Oggi lo smartphone con display AMOLED da 6.28 pollici e tripla fotocamera da 50 megapixel te lo porti a casa con uno sconto di quasi 300 euro sul listino.

Al momento in cui scriviamo il dispositivo risulta ancora disponibile, con spedizione e consegna immediata grazie a Prime. Ti consigliamo però di approfittarti perché si tratta di un telefono molto ambito.

Xiaomi 12: questo sconto è una meraviglia

Con Xiaomi 12 scopri uno smartphone eccezionale dotato di display di tipo AMOLED con diagonale da 6.28 pollici, risoluzione FHD di 2400 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Il tutto è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che garantisce alte prestazioni e una super efficienza energetica. Questo si traduce in una batteria da 4500mAh che ti accompagna tranquillamente per tutto il giorno: e poi, con il supporto alla ricarica turbo, fai anche in fretta a ripatire.

Degna di nota è la fotocamera principale da 50 megapixel di qualità professionale affiancata da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e un obiettivo telemacro da 5 megapixel. L’algoritmo avanzato di Xiaomi permette di optare una vasta gamma di scenari per creare video di stampo cinematografico.

8GB di RAM, 128GB di spazio interno espandibile, versione italiana e due anni di garanzia. Tutto questo è ciò che ti porterai oggi a casa con Xiaomi 12 se approfitti subito dello sconto di quasi 300 euro.

