Xiaomi 12 con Snapdragon 8 Gen 1 in offerta a 354€ : è un BEST BUY ASSOLUTO

Lo Xiaomi 12 diventa un best buy assoluto e il vero punto di riferimento della fascia media grazie alla nuova offerta eBay disponibile in queste ore. Lo smartphone, dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, è ora disponibile al prezzo scontato di 354 euro, grazie al codice promozionale MAGGIO23EDAYS da applicare nel carrello che garantisce uno sconto aggiuntivo. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare anche per l’acquisto in 3 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta (le unità disponibili sono pochissime) è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Xiaomi 12: best buy assoluto con la nuova offerta di oggi

Lo Xiaomi 12 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, un vero e proprio lusso per la fascia di prezzo grazie a prestazioni di livello superiore.

Il SoC è supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da un display OLED da 6,28 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore ed una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

Grazie alla nuova offerta eBay è possibile acquistare lo Xiaomi 12 al prezzo scontato di 354 euro. L’offerta è legata all’utilizzo del codice promozionale MAGGIO23EDAYS che garantisce uno sconto aggiuntivo. Il sistema operativo è Android 13 con MIUI.

Pagando con PayPal, inoltre, si potrà optare per il pagamento in 3 rate senza interessi. L’offerta è disponibile di seguito. Le unità disponibili sono poche e la promozione potrebbe terminare a breve. Per non farsi sfuggire l’occasione è, quindi, fondamentale completare subito l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.