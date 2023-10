Xiaomi 12 con Snapdragon 8 Gen 1 cala a 389€ su Amazon: è da prendere subito

Acquistare uno smartphone compatto, con un prezzo da mid-range e con tanta potenza non è facile ma la nuova offerta Amazon dedicata a Xiaomi 12 semplifica le cose. Lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 389 euro. Si tratta di un ottimo prezzo considerando la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, garanzia di prestazioni di livello assoluto per la fascia media. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto. L’offerta è destinata a durare solo per un breve periodo.

Xiaomi 12 è in offerta a un super prezzo su Amazon

Lo Xiaomi 12 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni in un form factor compatto. Il dispositivo è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, garanzia di performance di livello elevatissimo per la fascia media.

Il dispositivo ha anche 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre a un display AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare la presenza di una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

C’è anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM, ha il chip NFC e un sensore di impronte digitali sotto al display ed è dotato del sistema operativo Android 13, personalizzato con la MIUI.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi 12 al prezzo scontato di 389 euro. Lo smartphone è la soluzione giusta per puntare su di un modello compatto, veloce e con un rapporto qualità/prezzo eccellente. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

