Xiaomi 12: compatto e potente, ora ad un OTTIMO PREZZO (-31% - anche in 12 rate)

Tra le offerte di Natale di Amazon c’è spazio anche per lo Xiaomi 12. Il top di gamma compatto del 2022 di casa Xiaomi è un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di uno smartphone con dimensioni non troppo elevate ma che non rinuncia ad offrire prestazioni al top.

Grazie alla nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare lo Xiaomi 12 al prezzo scontato di 549 euro invece di 799 euro. Si tratta di uno sconto del 31% che garantisce un risparmio di ben 250 euro su uno degli smartphone più interessanti del 2022.

Da notare, inoltre, che è possibile acquistare lo Xiaomi 12 anche in 12 rate mensili da 45 euro. Per sfruttare l’offerta attualmente in corso su Amazon è possibile fare riferimento al link qui di sotto. La consegna è prevista prima di Natale.

Xiaomi 12: è lo smartphone compatto da comprare per avere prestazioni al top

Lo Xiaomi 12 ha tutte le carte in regola per essere considerato un riferimento della fascia media. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, chip proposto da diversi top di gamma Android del 2022 e vero e proprio punto di riferimento per avere prestazioni al top.

Il SoC è supportato da 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Da notare una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Il display, vero elemento di riferimento del progetto, presenta un pannello AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi 12 al prezzo scontato di 549 euro invece di 799 euro con la possibilità anche di optare per l’acquisto in 12 rate da 45 euro al mese.

