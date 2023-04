Xiaomi 12 5G: SCONTO IMMEDIATO di 505€ su eBay

Scegli eBay per i tuoi acquisti online e risparmierai davvero parecchio. Infatti, proprio in questo momento ti aggiudichi uno Xiaomi 12 5G a soli 393,90 euro, invece di 899 euro. Un prezzo decisamente conveniente perché si tratta di uno sconto immediato di 505 euro che ottieni inserendo anche il codice coupon ITPERPXBYW7ZX67M prima del check out.

Tra l’altro con eBay puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 131,30euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Xiaomi 12 5G: uno smartphone tutto da ammirare

Lo Xiaomi 12 5G è ancora uno smartphone attuale, dotato di prestazioni eccezionali. Il suo design è eccezionale e rende piacevole il suo utilizzo sia per bellezza estetica che per comodità delle forme. Grazie alle tre fotocamere integrate, la principale da 50MP, scatterai foto da vero professionista. Inoltre, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ti assicura prestazioni importanti.

Aggiungilo al carrello da soli 393,90 euro, invece di 899 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.