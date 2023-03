Xiaomi 12 5G in SUPER SCONTO su eBay: il top di gamma crolla del 51%

Inutile girarci intorno: solo questa offerta di eBay ti dà la possibilità di acquistare l’ottimo top di gamma Xiaomi 12 5G a un prezzo così conveniente come quello di oggi. Infatti, grazie a un incredibile sconto del 51% che ti permette di risparmiare subito ben 461€ sul normale prezzo di listino, il top di gamma Android del colosso cinese crolla ad appena 438€ con tanto di consegna rapida in 48 ore e senza costi di spedizione.

Xiaomi 12 5G è uno smartphone Android di fascia premium realizzato con materiali di altissimi livello che gli conferiscono un design unico e inimitabile.

Risparmia subito 461€ acquistando lo Xiaomi 12 5G su eBay: affare d’oro

Frontalmente trova posto un eccellente display AMOLED da 6.28 pollici super fluido ad altissima risoluzione e con una perfetta calibrazione dei colori, mentre la fotocamera selfie è in grado di scattare foto e registrare video selfie da condividere al volo sui social. Xiaomi 12 5G è un top di gamma anche dal punto di vista hardare, merito senza ombra di dubbio del potentissimo e velocissimo processore octa core Snapdragon 8 Gen 1 e di una batteria di lunghissima durata.

Inoltre, lo smartphone a marchio Xiaomi è un punto di riferimento del settore anche dal punto di vista fotografico: sul retro trova posto un modulo triplo capeggiato da un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti ad altissima risoluzione e video di qualità eccellente anche al buio.

Insomma, questa offerta di eBay è la migliore che ti possa capitare sotto mano per acquistare il top di gamma Android a un prezzo ridicolo. Inoltre, non dimenticare che se lo acquisti con PayPal puoi anche pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

