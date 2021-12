Xiaomi 12 5G: presenterà un modulo fotografico antiriflesso

Si dice che il prossimo flagship Xiaomi 12 5G disporrà di un rivestimento fotografico davvero molto speciale, in grado di evitare i riflessi della luce.

Xiaomi 12 5G: nuove informazioni sul comparto foto

Il prossimo telefono di punta Xiaomi 12 è stato oggetto di indiscrezioni ultimamente. Qualche giorno fa, Digital Chat Station, informatore di Weibo, ha fornito i rendering del pannello posteriore dell'imminente ammiraglia dell'OEM cinese, indicando che il dispositivo avrà un sistema a tre lenti sul retro. La fotocamera principale vanterà uno snapper da 50 MP.

Digital Chat Station ha ora aggiunto ulteriori dettagli sullo Xiaomi 12 5G. L'insider afferma che la compagnia utilizzerà un rivestimento in vetro antiriflesso (AG) sul modulo posteriore che sarà in grado di abbinarsi alla cover dello smartphone. Ciò significa che la protuberanza della fotocamera non verrà messa in risalto, poiché sarà dello stesso colore della scocca.

Si dice che Xiaomi 12 5G sarà rilasciato il 28 dicembre (non confermato) mentre gli altri modelli della gamma come il 12 Ultra, arriveranno a bordo nel gennaio 2022. Questo potrebbe essere dotato di un mostruoso snapper principale da 200 MP. La disponibilità globale e i dettagli sui prezzi, così come la conferma della data di lancio, sono ancora un mistero.

Xiaomi ha continuato a cavalcare sulla cresta del declino di Huawei per assumere una posizione di leader come produttore globale di smartphone. Tuttavia, la società deve ancora fare breccia nel mercato degli Stati Uniti ed è improbabile che la gamma di smartphone di punta prossima al debutto preannunci l'ingresso dell'azienda nel mercato statunitense. Al contrario, da noi la società registra vendite da record in tutti i settori.