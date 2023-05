Xiaomi 12 5G a 491€ in meno? FOLLIA eBay del weekend (-55% di sconto)

Ai più può sembrare una follia o un errore di prezzo, ma è tutto vero: Xiaomi 12 5G è in super offerta su eBay al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Infatti, con uno sconto immediato del 55% che ti fa risparmiare subito 491€, il flagship del colosso cinese crolla ad appena 408€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

Al prezzo di un comune smartphone di fascia media hai a portata di mano un campione assoluto di design, potenza e capacità fotografiche.

Xiaomi 12 5G è in super offerta su eBay a un prezzo sensazionale: affare d’oro

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un design premium sotto ogni punto di vista, Xiaomi 12 5G integra uno spettacolare display AMOLED Full HD+ da 6.28″ super smooth da 120 Hz con HDR10+ e Dolby Vision. Il risultato è un’esperienza visiva mozzafiato, incantevole, con colori perfettamente bilanciati e una nitidizza d’immagine senza compromessi.

Sotto il cofano una batteria da 4500 mAh ti assicura un giorno pieno di utilizzo senza fatica – merito della ricarica rapida su cavo da 67W -, mentre il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 1 è sempre al tuo fianco con la sua rinomata potenza e volocità. Il tutto è poi impreziosito da un comparto fotografico posteriore da urlo: il sensore principale da 50 MP produce scatti eccellenti e video ad altissima risoluzione in ogni condizione di illuminazione.

Con queste premesse è davvero difficile non prendere al volo questa offerta di eBay sul top di gamma di Xiaomi, a maggior ragione oggi che include anche la consegna rapida in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra. Ricorda, infine, che se scegli di acquistarlo con PayPal hai a disposizione la rateizzazione in tre tranche senza busta paga e senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.