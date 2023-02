Xiaomi 12 (256GB): da Unieuro il prezzo crolla di 350 euro (offerta a tempo)

Lo smartphone Xiaomi 12 è il top di gamma compatto del 2022 dell’azienda asiatica, che nello stesso anno ha presentato anche Xiaomi 12X e Xiaomi 12 Pro. Un ottimo display, le dimensioni compatte, la velocità nelle operazioni e la ricarica ultrarapida lo mettono al vertice degli smartphone il cui importo è di poco superiore ai 500 euro. Insomma, un top di gamma che sprofonda nella fascia di prezzo dei migliori medio gamma oggi disponibili.

Grazie all’offerta a tempo di Unieuro disponibile a questa pagina, puoi acquistare Xiaomi 12 a soli 549 euro, per effetto dello sconto di oltre 350 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 899,90 euro. La promo limitata è valida fino a domani, giovedì 9 febbraio.

38% di sconto sul top di gamma Xiaomi 12

Dal design moderno e pulito e appena 179 grammi di peso, passando per il processore Snapdragon 8 Gen 1 e il supporto per la SIM virtuale eSIM, fino al display AMOLED a 120 Hz con risoluzione FullHD+, Xiaomi 12 è uno dei migliori top di gamma compatti oggi in circolazione e a questo prezzo diventa molto più appetibile di qualsiasi altro telefono che oggi si trova intorno ai 500-600 euro.

Un plauso anche alla maturità raggiunta dalla MIUI 13 basata su Android 12, che abbinata alle prestazioni monstre del processore Snapdragon 8 Gen 1 permette al telefono di raggiungere un’esperienza d’uso per certi versi inarrivabile dagli altri telefoni medio di gamma.

Metti in carrello ora lo Xiaomi 12 da 256GB per approfittare del 38% di sconto applicato da Unieuro e risparmiare oltre 350 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

