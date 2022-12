Xiaomi 11T Pro: sconto immediato di 315€ su eBay

Grazie a eBay in questo momento, fino a esaurimento scorte, acquisti l’incredibile Xiaomi 11T Pro a soli 384 euro, invece di 699,90 euro. Con questo ordine e grazie a questa spettacolare offerta risparmi immediatamente 315 euro. Un’occasione davvero imperdibile visto che stiamo parlando di un vero e proprio top di gamma. Questo smartphone Android ha delle prestazioni rivoluzionarie.

Attenzione però perché eBay ha in serbo un’altra sorpresa. Infatti, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale e questo rientra molto bene in questa possibilità. Tra l’altro, non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Xiaomi 11T Pro: prestazioni da urlo a un prezzo entry level

Ebbene sì, da listino questo Xiaomi 11T Pro costerebbe esattamente 699,90 euro. Invece, su eBay lo acquisti a soli 384 euro. Questa opportunità è un vero affare per due motivi. Il primo riguarda il prezzo. Risparmi 315 euro rispetto a quanto lo pagheresti da listino. Il secondo riguarda le prestazioni che sono decisamente spaziali. Vuoi un assaggio?

Tanto per cominciare la versione in offerta è da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il processore in dotazione è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 888 che offre velocità e multitasking ad altissimo livello. Lo schermo è un DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici con un refresh rate a 120Hz. Infine, la fotocamera professionale è da 108MP.

Perciò signori e signore siamo di fronte a una vera star della telefonia mobile. Il 5G rende download, trasferimento dati, navigazione, streaming e gaming ancora più rapidi e stabili. Se poi ci vogliamo anche mettere la batteria, allora facciamo i fuochi d’artificio. Acquista Xiaomi 11T Pro a soli 384 euro.

