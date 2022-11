Xiaomi 11T Pro: display AMOLED super fluido e cam da 108 MP (386€)

Se il tuo smartphone Android è ormai diventato un peso e non è più in grado di stare dietro alle tue necessità, questa offerta di eBay è fatta apposta per te perché ti dà la possibilità di acquistare l’ottimo Xiaomi 11T Pro 5G a un prezzo mega conveniente. Infatti, ad appena 386€, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze sotto ogni punto di vista.

Con il codice coupon “PIT10PERTE2022” il super device precipita a un prezzo mai visto prima, ma solo se lo inserisci nell’apposito campo in fase di acquisto – il codice è valido fino al 31 dicembre.

eBay decide di svendere l’ottimo Xiaomi 11T Pro 5G: prezzo incredibile

Realizzato con materiali dal forte sapore premium, Xiaomi 11T Pro 5G ti incanterà sin dal primo utilizzo con il suo bellissimo pannello AMOLED super fluido da 6.67 pollici. Sotto il cofano il potentissimo processore octa core Qualcomm Snapdragon 888 fa letteralmente volare Android e avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno, mentre la mega batteria da 5000 mAh ti garantisce tantissime ore di utilizzo.

Non sei ancora convinto? Il device, inoltre, monta una super fotocamera tripla sul retro con un eccellente sensore principale da 108 MP che ti lascerà senza fiato con le sue fotografie ad altissima risoluzione e i video a qualità cinematografica.

Insomma, cosa stai aspettando? Fatti furbo e prendi al volo questa offerta di eBay che ti dà la possibilità di stringere tra le mani uno dei più potenti e apprezzati smartphone medio gamma del momento. Ricorda, infine, di inserire il codice coupon “PIT10PERTE2022” nell’apposito campo in fase di acquisto per pagarlo appena 386€.

