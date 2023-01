Xiaomi 11T Pro: a QUESTO PREZZO è ora il RE della FASCIA MEDIA

Chi è alla ricerca di uno smartphone di facia media in grado di garantire ottime prestazioni generali ed una marcia in più lato fotografico rispetto alla concorrenza può oggi sfruttare la nuova offerta Amazon dedicata allo Xiaomi 11T Pro.

Lo smartphone, ex top di gamma di casa Xiaomi, è oggi un riferimento assoluto della fascia media ed è disponibile, grazie alla promozione in corso, al prezzo scontato di 430 euro invece di 490 euro. Lo smartphone è acquistabile anche in 5 rate mensili senza interessi.

Si tratta del minimo storico su Amazon per uno smartphone che ha ancora tantissimo da dire e che promette prestazioni al top ed un rapporto qualità/prezzo eccellente. L’offerta durerà poco. Per sfruttarla è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Xiaomi 11T Pro: in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo è da prendere subito

La scheda tecnica dello Xiaomi 11T Pro è davvero ottima. Lo smartphone può contare sull’eccellente SoC Qualcomm Snapdragon 888 che viene supportato, nella variante in offerta, da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è anche un bel display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da segnalare la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W. C’è una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel che può garantire prestazioni superiori rispetto alla concorrenza. Lato software, inoltre, lo smartphone può contare su Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi 11T Pro al prezzo scontato di 430 euro. La promozione è da cogliere al volo ed è anche possibile optare per l’acquisto in 5 rate mensili da 86 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta è disponibile dal link qui di sotto:

