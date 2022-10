Xiaomi 11T Pro 5G, super processore e cam da 108 MP a prezzo RIDICOLO

Può sembrare una follia o un errore di prezzo ma in realtà è tutto vero: il Prime Day ti dà la possibilità di acquistare l’ottimo smartphone di fascia medio alta Xiaomi 11T Pro 5G in super offerta su Amazon. Ad appena 399€, infatti, grazie a un inedito sconto del 38%, il super device di Xiaomi può essere tuo al prezzo più conveniente di sempre.

Realizzato con materiali di alto livello e con una scheda di tutto rispetto, lo smartphone del colosso cinese ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo estremamente soddisfacente in ogni momento della giornata.

Il Prime Day di Amazon butta giù il prezzo di Xiaomi 11T Pro 5G del 38%

Frontalmente trova posto un bellissimo display AMOLED super fluido da 6.67 pollici ad altissima risoluzione, una fotocamera frontale per selfie sempre eccellenti e un potentissimo processore Qualcomm di ultima generazione in grado di avviare all’istante tutte le app di cui hai bisogno.

A tutto ciò si affianca poi una mega batteria da 5000 mAh con ricarica rapida che ti offre tantissime ore di utilizzo dopo appena 20 minuti di ricarica, e una fotocamera tripla posteriore con un super sensore da 108 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per fotografie sempre ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Oggi è il giorno giusto per prendere al volo lo smartphone di Xiaomi fintanto che puoi godere del 38% di sconto grazie al Prime Day. Mettilo subito nel carrello per riceverlo in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.