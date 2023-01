Xiaomi 11T Pro 5G: smartphone POTENTE e BELLO a prezzo HOT su eBay

Se vuoi festeggiare il nuovo anno mettendo le mani su uno smartphone Android di fascia alta a prezzo molto conveniente, allora non devi assolutamente farti scappare questa occasione di eBay che porta l’ottimo Xiaomi 11T Pro 5G a un prezzo davvero niente male.

Infatti, ad appena 372€ (il prezzo più basso su tutto il web), il device del colosso cinese è pronto a soddisfare le tue personali esigenze senza mai un passo falso; inoltre, come ben saprai, con eBay puoi anche scegliere di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga selezionando PayPal come metodo di pagamento.

L’ottimo Xiaomi 11T Pro 5G è disponibile su eBay a un prezzo molto conveniente

Non c’è da scherzare quando si parla di Xiaomi 11T Pro 5G, a maggior ragione se consideri che si tratta di un vero e proprio top di gamma venduto però al prezzo di un comune smartphone di fascia media. Non solo è realizzato con materiali di alto livello, ma vede anche la presenza di un bellissimo pannello AMOLED da 6.67 pollici super fluido e ad altissima risoluzione.

Come se non bastasse, sotto il cofano trova posto il potentissimo e velocissimo processore octa core Snapdragon 888 con tanta RAM a disposizione per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno; la batteria invece, da ben 5000 mAh, è sempre pronta ad accompagnarti lungo una giornata piena di utilizzo anche grazie alla tecnologia di ricarica rapida.

Come tutti i device di un certo livello anche Xiaomi 11T Pro 5G monta una fotocamera da urlo: sul retro, infatti, è presente un modulo triplo con un sensore principale da ben 108 MP per scatti sempre ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Insomma, questa occasione di eBay è perfetta per darti modo di mettere le mani su un vero e proprio campione della fascia alta al prezzo più conveniente che ci sia.

