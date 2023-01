Xiaomi 11T Pro 5G a un prezzo da non credere su Amazon (-44%)

Approfitta velocemente di questa offerta perché durerà pochissimo. Se fai presto oggi puoi fare un vero colpaccio e ti porti a casa uno smartphone spettacolare a pochissimo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi 11T Pro 5G a soli 390 euro, anziché 699,90 euro.

Oltre a questo sconto incredibile del 44% questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out. Xiaomi 11T Pro 5G ha un display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120Hz. Monta un potente processore e, in questa versione, ha 8GB di RAM. Inoltre gode di una batteria gigantesca.

Xiaomi 11T Pro 5G: la scelta top a prezzo mini

Xiaomi 11T Pro 5G si presenta con un design leggero nonostante le sue generose dimensioni. Infatti è dotato di un bellissimo schermo da 6,67 pollici dai colori intensi. È sensibile al tocco e molto fluido. Con i suoi 8GB di RAM e il potente processore Qualcomm Snapdragon 888, riesce a donarti velocità e precisione per performance eccezionali. Inoltre la tecnologia 5G ti permette di navigare su internet alla velocità della luce in tutti i posti coperti da questa rete di ultima generazione.

Non dovrai assolutamente preoccuparti della memoria che si esaurisce perché hai ben 256Gb di spazio disponibile. Archivia tutto quello che vuoi, dalle foto ai video in alta risoluzione senza problemi. Scatta foto meravigliose con la tripla fotocamera da 108 MP con visione notturna. La batteria da 5000mAh non si esaurisce mai e si ricarica completamente in un attimo.

Tieni presente che questo prezzo si avvicina moltissimo al minimo storico per cui lo vorranno in tanti e le unità disponibili potrebbero esaurirsi da un momento all’altro. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Xiaomi 11T Pro 5G a soli 390 euro, anziché 699,90 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è completamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.