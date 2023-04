Xiaomi 11T Pro 256 GB è IMPERDIBILE su Amazon: ora bastano 369€

È il momento di acquistare lo Xiaomi 11T Pro: lo smartphone è protagonista di una nuova offerta Amazon che permette a tutti gli utenti di poter acquistare il dispositivo al prezzo scontato di 369 euro. Si tratta di una promozione imperdibile: a questo prezzo, infatti, lo smartphone ha tutte le carte in regola per essere considerato come un riferimento assoluto del mercato, garantendo prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. Per accedere all’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto.

Xiaomi 11T Pro: ora protagonista di un’ottima offerta su Amazon

La scheda tecnica dello Xiaomi 11T Pro non ha punti deboli: lo smartphone può contare sul potente SoC Qualcomm Snapdragon 888 che viene supportato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh, dotata anche di supporto alla ricarica rapida da 120 W.

Da notare anche un bel display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM ed è dotato di Android 13 personalizzato con MIUI. C’è anche il chip NFC per i pagamenti.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare lo Xiaomi 11T Pro al prezzo scontato di 369 euro, beneficiando di uno sconto netto che rende lo smartphone di casa Xiaomi un vero e proprio best buy, con un rapporto qualità/prezzo altissimo. L’offerta è disponibile di seguito.

