Xiaomi è pronta ad annunciare la serie di smartphone 11T il 15 settembre all'interno di un evento di lancio globale. Di recente, Pricebaba ha condiviso dei render 3D dei terminali che compongono la gamma di prodotti in questione. Ora, l'informatore SnoopyTech ha condiviso nuove immagini del duo prima dell'annuncio ufficiale.

Xiaomi 11T e 11T Pro: nuovi render prima del lancio

I nuovi render mostrano che lo Xiaomi 11T e il 11T Pro avranno un design identico. Entrambi i modelli saranno disponibili in colori come Meteorite Grey, Celestial Blue e Moonlight White.

Il lato anteriore dell'11T e dell'11T Pro presenta un display perforato con un foro allineato centralmente. Il guscio posteriore del terminale dovrebbe avere un'unità di forma rettangolare che ospita tre lenti. Entrambi gli smartphone saranno dotati di uno scanner di impronte digitali inserito sul frame laterale.

Rapporti passati hanno rivelato che l'iterazione 11T Pro ospiterà un pannello OLED con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, chipset Dimensity 1200, 8 GB di RAM, 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 4.500 mAh o 5.000 mAh con supporto per i 120 W. Per la fotografia, potrebbe includere uno snapper selfie da 20 megapixel e una tripla camera con sensore principale da 108 megapixel.

Si prevede che l'11T disporrà di una tripla ottica con sensore primario da 64 megapixel. È probabile che le sue specifiche siano identiche a quelle del modello Pro. Entrambi riceveranno tre anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e quattro anni di patch di sicurezza. Al momento, non ci sono notizie sul prezzo al pubblico.

Oltre al lancio dei suddetti flagship killer, l'OEM cinese dovrebbe anche annunciare lo Xiaomi 11 Lite 5G NE e il Mi Pad 5 attraverso il prossimo evento globale; restate connessi per essere sempre aggiornati in merito alle ultime news del mondo tecnologico… e non solo.

Xiaomi

Smartphone