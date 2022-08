Xiaomi 11T 5G: prezzo vicino allo zero con il coupon di eBay

Prezzo sempre più vicino allo zero per il top di gamma Xiaomi 11T 5G. Un ottimo smartphone Android con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Mettilo nel carrello a soli 279,20 euro, invece di 549,90 euro (prezzo di listino).

Stiamo parlando di uno sconto sconvolgente pari a 270, 20 euro. Per ottenerlo devi inserire il codice coupon “XIAOMIFESTAGO22” direttamente prima del check out. Si tratta di una parola magica offerta solo in occasione degli Xiaomi Days di eBay.

Acquista lo Xiaomi 11T 5G e pagalo con PayPal. Potrai attivare “Paga in 3 rate” che ti permette di avere un mini finanziamento a interessi zero e senza dover fornire alcuna garanzia in merito. Lo attivi semplicemente durante il pagamento e direttamente con il tuo account PayPal.

Xiaomi 11T 5G: eBay questa volta ha proprio esagerato

Con gli Xiaomi Days, eBay non sta badando proprio a spese. Grazie al codice coupon “XIAOMIFESTAGO22” sconti del 20% il prezzo già scontato del fantastico Xiaomi 11T 5G. Acquistalo a soli 279,20 euro, invece di 549,90 euro (prezzo di listino).

Comincia a scattare foto con la fotocamera professionale da 108MP. Con Cinemagic trasformerai i tuoi scatti e video in vere e proprie opere cinematografiche. Facile da usare, questa tecnologia è accessibile a tutti e non devi essere un esperto per trarne il maggiore beneficio.

Scopri tutta la potenza del processore MediaTek 5G con dual SIM 5G e modem 5G integrato. Tutto questo garantisce un funzionamento ottimale e un consumo energetico super efficiente. La batteria da 5000 mAh fa il suo dovere portando l’utilizzo, anche intensivo, di questo smartphone a fine giornata.

La ricarica turbo da 67W riporta la percentuale della batteria al 100% in soli 36 minuti e lavora ottimamente fino a 10 gradi sottozero. Quindi potrai portare con te lo Xiaomi 11T 5G in qualsiasi avventura, anche la più spericolata e “wild”.

Prendi al volo questa occasione. Metti nel carrello lo Xiaomi 11T 5G a soli 279,20 euro, invece di 549,90 euro (prezzo di listino). Attiva questo super sconto inserendo il codice coupon “XIAOMIFESTAGO22” prima del check out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.