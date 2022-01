Xiaomi 11T 5G 256GB PRECIPITA su Amazon: solo 499€ adesso

L'eccellente Xiaomi 11T 5G, nella versione con 256GB di spazio di archiviazione, scende a prezzo spettacolare su Amazon in tutte e tre le colorazioni. Il potente smartphone lo porti a casa a 499,99€ adesso e le spedizioni sono super rapide e gratis.

Xiaomi 11T 5G: prezzo pazzesco su Amazon

Uno smartphone al quale manca niente, sotto alcun punto di vista. Un appeal estetico super premium. Un guscio che ben nasconde una gran quantità di tecnologia, a partire dal cuore pulsante dell'intero device. Sotto la scocca c'è infatti il potente processore MediaTek Dimensity 1200 Ultra, supportato – per questa versione – da 8GB di RAM e ben 256GB di spazio di archiviazione.

Tanta potenza, che dà il meglio di sé sull'incredibile display AMOED da 6,67″ con refresh rate che si spinge fino a 120Hz. Tutta la fluidità che ti serve per le attività di tutti i giorni, ma anche per intense sessioni di gaming.

Niente da invidiare alla concorrenza nemmeno sotto il punto di vista del comparto fotografico. Spicca deciso il sensore da 108MP, affiancato a un obiettivo ultra grandangolare e uno telemacro 2X. Si tratta anche del compagno ideale per realizzare video mozzafiato con strumenti software super avanzati.

Tanto potenziale, che puoi sfruttare in libertà e senza il terrore della batteria scarica. Con 5000 mAh a disposizione, l'autonomia energetica non sarà un problema e – quando serve ricaricare – puoi fare affidamento sul sistema super rapido, incluso in confezione.

Xiaomi 11T 5G è uno smartphone eccezionale. L'opportunità di portare a casa l'edizione con ben 256GB di spazio di archiviazione a 499,99€ appena da Amazon è troppo ghiotta per farsela scappare: completa l'ordine al volo e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite.