Xbox Series Y: nuovi dettagli su prezzo e data di uscita della console

Il giornalista e insider del settore Jez Corden è tornato a parlare di Xbox Series Y, la presunta console portatile basata sul cloud e Xbox Game Pass che Microsoft potrebbe affiancare a Xbox Series X e Xbox Series S.

L’esperto ne ha parlato nel corso dell’ultimo podcast di Rand al Thor 19, in cui ha ammesso di non aver ancora delle prove certe circa l’esistenza delle console, ma ha precisato che gli ingegneri di casa Redmond stanno effettivamente lavorando a qualcosa di simile. Il prezzo finale potrebbe essere d’attacco e insidiare persino Nintendo Switch.

Xbox Series Y: prezzo economico e lancio entro il 2024?

Jez Corden crede che in Microsoft stiano in questo momento testando alcuni prototipi dell’handheld allo scopo di valutare il form factor adatto per il progetto. Il lancio comunque non sarebbe dietro l’angolo, ma Xbox Series Y potrebbe arrivare sul mercato entro i prossimi due o tre anni.

Le ragioni dietro alla scelta di optare per una console basata sul cloud sarebbero essenzialmente due: la necessità di mantenere i costi e presentarsi sul mercato con un prezzo di partenza di soli 150-200 dollari.

L’altra motivazione è strettamente tecnica: l’interfaccia utente dei giochi eseguiti in cloud tramite Xbox Game Pass a volte non si adatta perfettamente agli schermi degli smartphone. Un display con diagonale da 7-8 pollici, simile a Nintendo Switch, aiuterebbe in tal senso.

In ogni caso, siamo ancora nel tempestoso mare delle indiscrezioni e Xbox Series Y potrebbe anche essere un progetto destinato a non vedere la luce, perlomeno non in tempi brevi. È certo però l’interesse di Microsoft volto ad espandere il catalogo del Game Pass oltre le tradizionali console, quindi qualcosa in questo senso potrebbe davvero arrivare.

Nel frattempo, godiamoci la potentissima Xbox Series X e la piccola ed economica Xbox Series S.

