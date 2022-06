Xbox Series X torna DISPONIBILE su Amazon: fai presto!

Amazon Italia ci da una nuova possibilità per provare ad acquistare l’introvabile Xbox Series X. La console next-gen di casa Microsoft è infatti tornata disponibile oggi 22 giugno 2022 al suo prezzo di listino di 499,99€, senza bundle o oggetti aggiuntivi da pagare. E puoi scegliere di pagare anche in 5 rate da 100 euro!

Approfittane subito, aggiungi la console al carrello e preparati a fare un salto nel mondo Xbox. I pezzi a disposizione sono molto pochi, quindi ti consigliamo di far presto.

Xbox Series X disponibile OGGI su Amazon: è la next-gen che ti aspetti

Xbox Series X è la console di punta della line-up di macchine di ultima generazione del colosso di Redmond, l’alternativa alla più economica Xbox Series S. Stiamo parlando del sistema per videogiochi di riferimento, in termini di potenza, sul mercato, che ti permette di giocare a migliaia di prodotti di quattro generazioni delle vecchie Xbox, ognuno di essi ottimizzato dall’hardware potente della Series X.

Con l’SSD integrato da 1 TB puoi godere di uno spazio sufficiente per eseguire i tuoi giochi, specialmente se ti abboni a Xbox Game Pass, una iscrizione obbligatoria per chiunque possegga una console verdecrociata.

Con Game Pass Ultimate puoi avere l’accesso a oltre 300 titoli di alta qualità per console, PC, dispositivi mobile Android, multiplayer online e, per non farsi mancare nulla, ecco anche un abbonamento EA Play, che include diversi titoli di Electronic Arts.

Non perdere dunque questa rara occasione e acquista ADESSO la tua Series X. La riceverai nel giro di un paio di giorni grazie ad un abbonamento Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.