Xbox Series X, se il regalo di Natale diventa una brutta sorpresa

Xbox Series X e PlayStation 5 sono le due introvabili del Natale 2021. Esattamente, del resto, come è stato nel 2020.

A parte qualche drop sporadico da parte delle catene specializzate, ad oggi acquistare una delle due console di ultima generazione è veramente un'impresa. Quella che pensava di aver compiuto la mamma di una TikToker, che si firma come Magan Hamp, prima che le venisse svelata la brutta sorpresa.

La Xbox Series X in regalo per Natale e la scoperta del mini-frigo

Sì, avete già capito come è andata a finire. Quella che secondo la mamma era la nuova console di casa Redmond, altro non era in realtà che la replica esatta in mini-frigo lanciata quest'anno dalla compagnia statunitense.

Per cavalcare l'ondata dell'ironia del web circa il design di Xbox Series X, Microsoft ha deciso infatti di realizzare davvero un mini-frigo che ne replicasse le sembianze. Disponibile anche in Italia, il particolare elettrodomestico è stato successo andando rapidamente in sold-out, proprio come la Series X originale.

Onestamente è difficile da dire quanto il video sia autentico e non orchestrato per scherzare sulla curiosa scelta di marketing fatta da Microsoft. Considerato che nel filmato la si vede ancora nel carrello della spesa, è plausibile pensare che si siano “accorte” dell'errore abbastanza in tempo.

Così come non è da escludere che abbiano colto la palla a balzo per regalarsi un mini-frigo che, non si sa mai, durante le sessioni di gioco può risultare particolarmente comodo e utile. A patto che non lo si provi a collegare a una TV: in quel caso la delusione potrebbe essere cocente.