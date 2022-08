Xbox Series X e S, aumento di prezzo come PS5? Risponde Microsoft

L’aumento di prezzo di PlayStation 5, confermato ieri da Sony e che ha sorpreso appassionati e addetti ai lavori, ha subito generato una naturale questione: accadrà la stessa cosa anche per Xbox Series X e Xbox Series S?

Una risposta ci arriva da Microsoft stessa, che interpellata da diverse testate del settore ha tuttavia ribadito che le cose non cambieranno: Xbox Series X continuerà a costare 499 euro, mentre per Xbox Series S il prezzo suggerito rimane di 299 euro.

Xbox Series X e S: il prezzo non aumenta, per ora…

La dichiarazione sibillina da parte di un portavoce della compagnia statunitense è molto chiara:

“Valutiamo costantemente la nostra attività per offrire ai nostri fan fantastiche opzioni di gioco. Il nostro prezzo al dettaglio suggerito per Xbox Series S rimane a 299€, con Xbox Series X a 499€“

Sarà per sempre così? Difficile a dirsi, certo avere una doppia proposta a prezzo inferiore rispetto alla concorrenza è una grandissima occasione per Microsoft che in questa generazione sta già recuperando parecchio terreno: merito di una proposta decisa, coadiuvata dalla presenza unica di Xbox Game Pass, elemento imprescindibile per chiunque oggi possegga una console.

Nel frattempo, ricordiamo che entrambe le console sono disponibili per l’acquisto su Amazon. Piccolo sconto per Xbox Series S, mentre c’è il prezzo di listino ufficiale per quanto riguarda la Series X.

