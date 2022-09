Xbox Series X: piccolo sconto su Amazon, disponibilità immediata

È da qualche giorno che Xbox Series X, prima introvabile come una PS5, è regolarmente disponibile per l’acquisto su Amazon. Oggi c’è anche una piccola simbolica novità: la console ha uno sconto applicato sul prezzo di listino. Molto piccolo, intendiamoci, ma fa specie pensare di poter risparmiare qualcosina su una console che fino a poco tempo fa era difficile da trovare.

Resta inoltre attiva la possibilità di pagarla in cinque comode rate a tasso zero da 99 euro al mese. Per farlo però il tuo account deve essere abilitato da Amazon: solitamente è richiesta un’attività di acquisto da almeno un anno e un metodo di pagamento associato a una carta di credito non ricaricabile.

Xbox Series X scontata su Amazon: la sorpresa del giorno

Xbox Series X è la console di punta della line-up di dispositivi di ultima generazione firmata Microsoft che include anche la piccola ed economica Xbox Series S. Parliamo della macchina per videogiochi più potente sul mercato, che ti permette di giocare a migliaia di titoli di quattro generazioni di console, tutti migliorati grazie alla potenza di Series X.

Con l’acquisto di una console Xbox, inoltre, è ormai imprescindibile possedere un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, che ti permette di accedere ad un catalogo di oltre 100 giochi per PC, console e mobile, il multiplayer online e infine anche i titoli inclusi in EA Play senza costi aggiuntivi.

Approfitta adesso della disponibilità e del piccolo sconto per acquistare Xbox Series X risparmiando persino qualcosina. Non sappiamo per quanto durerà l’offerta e quante console ci siano effettivamente a disposizione, quindi se volevi entrare nella nuova generazione è il momento migliore per farlo.

