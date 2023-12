Xbox Series X in offerta a 399€ su Amazon: è IMPERDIBILE

Per tutti gli appassionati di videogiochi è arrivato il momento di acquistare la Xbox Series X. La console di Microsoft, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 399 euro grazie alla nuova offerta Amazon. Si tratta del nuovo minimo storico per la console, disponibile con consegna in 1 giorno, venduta e spedita da Amazon. Per accedere all’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto. Chi vuole spendere qualcosa in meno, invece, può ripiegare sulla Xbox Series S, ora disponibile al prezzo scontato di 239 euro.

Xbox Series X al minimo storico su Amazon: è un best buy

La Xbox Series X è la console giusta da comprare a Natale, grazie anche alla possibilità di accedere all’intero catalogo del Game Pass, con cui è possibile giocare alle tante esclusive già al day one, oltre che ai giochi in streaming. La console offre tanta potenza (fino a 12 teraflop) e rappresenta, con l’offerta in corso, una soluzione ideale per tutti i videogiocatori.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Xbox Series X al prezzo scontato di 399 euro. Si tratta di una promozione da cogliere al volo. La console, venduta e spedita da Amazon, è ora disponibile al nuovo minimo storico.

In questo momento, scegliere di acquistare la console di Microsoft è la soluzione giusta. Il rapporto qualità/prezzo, infatti, è al top. Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Da notare, invece, che la Xbox Series S, ottima per chi vuole ridurre la spesa, è disponibile al prezzo scontato di 239 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.