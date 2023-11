Xbox Series X in offerta a 399€: è uno dei BEST BUY del Black Friday

La Xbox Series X è in offerta per il Black Friday. La console di Microsoft diventa ancora più interessante ed è ora disponibile al prezzo scontato di 399 euro grazie a questa nuova offerta eBay. Da notare che è anche possibile completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere all’offerta è sufficiente cliccare sul box qui di sotto. Lo sconto potrebbe terminare a breve.

Xbox Series X è in offerta per il Black Friday

La Xbox Series X è la console da comprare per il Black Friday, soprattutto considerando l’offerta in corso in questo momento. Il prezzo in calo, i tantissimi giochi disponibili e la possibilità di sfruttare il Game Pass per accedere a un catalogo di titoli in costante aggiornamento sono tutti elementi che rendono la console di Microsoft un acquisto consigliato.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare la Xbox Series X al prezzo scontato di 399 euro. La console, a questo prezzo, è un best buy assoluto garantendo un livello di prestazioni davvero elevato con una spesa contenuta.

Da notare che è possibile completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. La console viene proposta con garanzia Italia biennale oltre che con spedizione gratuita espressa e consegna prevista entro il 30 novembre.

L’offerta potrebbe terminare a breve (le unità disponibili sono, infatti, poche). Per accedere alla promozione basta cliccare sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.