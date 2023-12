Xbox Series X: il prezzo cala ancora, nuovo MINIMO su Amazon

Continuano le offerte dedicate alla Xbox Series X. La console di Microsoft è ora acquistabile al prezzo scontato di 399 euro grazie a questa nuova offerta Amazon. Si tratta del minimo storico per la console che diventa, sempre di più, un best buy su cui puntare oggi. Da notare, inoltre, che, per chi vuole risparmiare qualcosa, c’è la possibilità di acquisto di una Xbox Series X ricondizionata (venduta e garantita da Amazon) con un prezzo scontato di 379 euro. Per accedere alle offerte è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Xbox Series X in offerta su Amazon: è il momento di comprare la console

La Xbox Series X è protagonista di una nuova serie di offerte su Amazon. Si tratta dell’opportunità giusta per acquistare la console di Microsoft che ora viene proposta con un rapporto qualità/prezzo davvero al top, soprattutto considerando la possibilità di accedere a tutto il catalogo di titoli del Game Pass che rappresenta un’arma in più da non sottovalutare

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Xbox Series X al prezzo scontato di 399 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per la console. Da notare, inoltre, che c’è anche la possibilità di puntare sulla versione ricondizionata e certificata (venduta e garantita da Amazon direttamente) con un prezzo scontato di 379 euro. Per accedere alle offerte, che prevedono la consegna immediata della console, è possibile cliccare sul box qui di sotto. Lo sconto è destinato a durare solo per un breve periodo.

