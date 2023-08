Xbox Series X è in SCONTO su Amazon con rate a TASSO ZERO

Xbox Series X rischia di essere la console più desiderata dell’autunno, se pensiamo ai grandi giochi in uscita come Starfield e Forza Motorsport inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass. Per questo ti conviene approfittare di questa offerta: su Amazon è tornata in sconto a 499 euro invece di 549. Si tratta del vecchio prezzo prima dell’aumento scattato a inizio agosto.

In più, scegliendo il metodo di pagamento Cofidis, hai la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero. L’offerta è per un tempo limitato.

Xbox Series X in offerta: preparati a Starfield

Xbox Series X è la console di punta di Microsoft che ti permette di esplorare mondi incredibili e vivere avventure epiche come quella che ti aspetta in Starfield, il nuovo GdR di Bethesda tanto atteso, che farà la sua comparsa il 6 settembre 2023 incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.

Grazie al suo processore di ultima generazione, alla grafica ad alta definizione e alle velocità di caricamento ultraveloci, potrai immergerti completamente nei giochi, scoprire dettagli mai visti prima e godere di un gameplay fluido e senza interruzioni.

Come dicevamo in apertura,Amazon ti offre inoltre l’opportunità di pagare a rate a tasso zero tramite Cofidis. Questo significa che potrai godere dei vantaggi della nuova console senza dover affrontare un esborso immediato, ma dilazionando il pagamento in comode rate senza interessi. È il modo perfetto per rendere ancora più accessibile l’acquisto di questa straordinaria console di gioco.

Non perdere l’occasione di entrare nel mondo del gaming di nuova generazione con Xbox Series X in offerta su Amazon. Preparati a vivere avventure incredibili, sfide mozzafiato e momenti di pura adrenalina, il tutto con la comodità del pagamento a rate a tasso zero.

