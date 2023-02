Xbox Series X è in OFFERTA su eBay con questo coupon (-49,99€)

L’offerta del giorno per gli appassionati di videogiochi è probabilmente quella di eBay. Xbox Series X, la potente console next-gen di Microsoft, non solo è disponibile per l’acquisto immediato ma persino in sconto sul prezzo ufficiale.

Applicando il codice “CASA23” al momento del pagamento potrai ricevere infatti uno sconto immediato di 49,99 euro che ti permetterà di pagare la console soltanto 449,91 euro. Il prezzo ufficiale della X, ti ricordiamo, è di 499 euro. Un vero affare.

Xbox Series X in offerta eBay: la next-gen arriva a casa tua

Con Xbox Series X scoprirai il meglio che l’ultima generazione di console Microsoft ha da offrirti. Parliamo della console più potente sul mercato, dotata di SSD da 1TB per il salvataggio dei giochi in digitale.

Seppur dotata di lettore disco blu-ray, Xbox Series X ti offre il meglio di sé se acquistata insieme ad un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate che ti permette di accedere ad un vasto catalogo di giochi tra ultime uscite, perle storiche e produzioni indipendenti. Quello che risparmi tramite lo sconto, insomma, puoi reinvestirlo in un abbonamento.

La console che acquisterai ti arriverà a casa nella sua scatola originale imballata con controller wireless Xbox, cavo HDMI e cavo di alimentazione. La spedizione è immediata con corriere espresso e consegna garantita in 3 giorni.

Ricordati di applicare il codice “CASA23” al momento del pagamento per ricevere questo incredibile sconto: ma affrettati perché a questo prezzo la Xbox Series X sta andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.