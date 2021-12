Xbox Series X DISPONIBILE su Amazon, pochissimi pezzi!

Con un drop a sorpresa, Xbox Series X è tornata disponibile questa mattina, 24 dicembre, su Amazon. La console può essere acquistata in un'unica soluzione a 499 euro oppure tramite 5 rate mensili da 99,80 euro.

La consegna è garantita in pochissimi giorni con Amazon Prime. Ovviamente non arriverà in tempo per scartarla sotto l'albero di Natale, ma sarà un regalo graditissimo anche in leggero ritardo!

Xbox Series X, una console next-gen come regalo di Natale

Series X è la console di ultima generazione di casa Microsoft. Erede di Xbox One, è alimentata da un processore personalizzato che sfrutta le ultime architetture Zen 2 e RDNA 2 di AMD, che è in grado di elaborare ben 12 teraflop di potenza: quanto basta per renderla la console più potente sul mercato.

Include un SSD da 1 TB che permette di immagazzinare un gran numero di giochi, utilissimo specialmente con un abbonamento Xbox Game Pass, ormai imprescindibile per chiunque possegga una console verdecrociata.

Inoltre, è possibile giocare ai titoli delle generazioni precedenti, grazie alla retrocompatibilità che include giochi per Xbox, Xbox 360 e Xbox One. La presenza della tecnologia Xbox Velocity Architecture permette di migliorarne l'esecuzione, con tempi di avvio e di caricamento azzerati, FPS superiori, risoluzioni più elevate e grafica con maggior dettaglio.

Affrettatevi dunque: le scorte su Amazon sono limitatissime e non sappiamo ancora per quanto dureranno. Buona fortuna!