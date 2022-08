Xbox Series X disponibile ADESSO su eBay a 499 euro: pochi pezzi

Se come tanti appassionati di videogiochi sei ancora alla ricerca di una Xbox Series X, collegati subito su eBay per non perdere l’occasione. Puoi acquistare la console di ultima generazione di Microsoft al suo prezzo di listino: 499 euro. Hai la spedizione gratuita e la possibilità di estendere la garanzia di 1 anno a soli 25,10 euro.

Il venditore è “veroncart-srl” che vanta il 99.6% dei feedback positivi. Le unità a disposizione sono pochissime e stanno letteralmente andando a ruba: ti consigliamo quindi di affrettarti.

Xbox Series X: la console che non teme confronti

Xbox Series X è la console di punta della nuova famiglia di dispositivi Microsoft che include anche la piccola Xbox Series S, sempre disponibile in offerta a 259 euro su Amazon. In questo caso però parliamo della macchina da gioco più potente disponibile sul mercato, che include anche un SSD da 1TB che ti permette di scaricare tanti titoli.

Se compri una Xbox è imprescindibile infatti avere un abbonamento a Xbox Game Pass, che ti permette di accedere ad un vasto catalogo di giochi per Xbox, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X senza costi aggiuntivi. Hai tutte le esclusive al D1, tanti indie, giochi di terze parti e, con l’iscrizione Ultimate, anche l’accesso al catalogo di EA Play.

Non farti scappare l’occasione e acquista adesso Xbox Series X a 499 euro su eBay: senza bundle, senza sorprese e soprattutto con la spedizione compresa nel prezzo. Con eBay puoi comunque usufruire quando vuoi della garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

