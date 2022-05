Xbox Series X disponibile ADESSO da Mediaworld senza coda: affrettati!

Xbox Series X, la console di ultima generazione di casa Microsoft, è disponibile adesso per l’acquisto sul sito ufficiale di Mediaworld. La console può essere acquistata al prezzo di listino, 499,99 euro, senza alcun bundle di sorta.

Per riuscire a farla tua dovrai sbrigarti: aggiungila al carrello e completa il pagamento. Mediaworld ti informerà via email dell’avvenuta conferma dell’ordine, che dipende dalla disponibilità in magazzino. Non sono presenti molte unità, quindi saranno fortunati i più veloci. Le spedizioni inizieranno dal 31 maggio.

Xbox Series X: la console next-gen di Microsoft adesso da Mediaworld

Xbox Series X è la console più potente della famiglia di sistemi di ultima generazione di Microsoft formata anche dalla più piccola ed economica Xbox Series S. Completa di unità SSD da 1 TB, per conservare diversi giochi da scaricare grazie a Xbox Game Pass, ti permette di giocare in 4K e di usufruire di diverse funzioni multimediali.

Mediaworld precisa che l’ordine che farai tramite il sito ufficiale è una proposta di acquisto, di seguito i dettagli:

“La “Presa in Carico Ordine” non costituisce accettazione di tale proposta: MediaWorld conferma solamente di aver ricevuto l’ordine e di averlo sottoposto a processo di verifica dei dati, la disponibilità dei prodotti richiesti dal Cliente e del pagamento secondo la modalità che avrai scelto. •L’assegnazione dei prodotti avverrà seguendo l’ordine di arrivo delle proposte d’acquisto e fino ad esaurimento delle scorte“.

In ogni caso, quindi, se sei ancora alla ricerca di una Xbox Series X farai bene ad affrettarti!

