Xbox Series X con Diablo 4 in offerta: vai all'inferno con uno sconto paradisiaco

Entra nel mondo dell’eterno conflitto con il Bundle Xbox Series X con Diablo 4, disponibile su eBay a un prezzo incredibile di soli 499,99 euro invece di 559,99 euro.

Questo bundle esclusivo ti offre l’opportunità di vivere un’esperienza di gioco epica e immersiva direttamente dalla comodità del tuo salotto. Acquistandolo adesso potrai riceverlo a casa in appena 3 giorni grazie alla spedizione gratuita.

Xbox Series X con Diablo 4: un bundle infernale ad un prezzo shock

Il cuore di questo bundle è la console Xbox Series X, la più veloce e potente mai creata. Con i suoi 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica, ti permetterà di immergerti completamente nelle terre corrotte di Sanctuarium. Sconfiggi orde di demoni, riconquista città assediate e esplora segrete oscure, tutto in un’iperrealistica risoluzione 4K.

Ma non è tutto. L’offerta include naturalmente anche Diablo 4 per Xbox One e Xbox Series X|S, consentendoti di combattere nel perpetuo conflitto tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti. Con un’unità SSD personalizzata da 1 TB, potrai godere di tempi di caricamento rapidi e un vasto mondo aperto da esplorare.

Per arricchire ulteriormente la tua esperienza di gioco, il bundle offre una serie di contenuti extra. Con le Ali di Inarius e la mascotte Inarius Murloc per Diablo 3, potrai personalizzare il tuo personaggio e distinguerti dagli altri. Inoltre, potrai cavalcare la maestosa Cavalcatura Amalgam of Rage in World of Warcraft e, nel prossimo Diablo Immortal, avrai accesso al Set cosmetico Oscurità Alata Bruna.

Non perdere l’opportunità di vivere l’epica battaglia tra il bene e il male con il bundle ufficiale che include Xbox Series X e Diablo 4. Su eBay, puoi ottenerlo a un prezzo scontato di soli 499,99 euro. Affronta gli inferi con stile e potenza e crea il tuo leggendario destino.

