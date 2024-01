Xbox Series X con Diablo 4: il bundle è in OFFERTA su Amazon (-19%)

Il 2024 sarà un anno importantissimo per Xbox con l’uscita di tantissime esclusive di peso: da Hellblade 2 ad Avowed fino a passare per S.T.A.L.K.E.R. 2, Indiana Jones (forse!) e chissà cos’altro ancora. Approfitta allora dell’occasione offerta su Amazon dove puoi acquistare Xbox Series X con Diablo 4 al prezzo speciale di soli 453 euro: nel momento in cui scriviamo sono rimasti solo 8 pezzi, ti suggeriamo di sbrigarti.

Xbox Series X con Diablo 4 in offerta: scopri questo magnifico bundle

Questo pacchetto esclusivo offre un’esperienza di gioco straordinaria, includendo quindi Diablo 4 insieme ad un irresistibile set di contenuti aggiuntivi.

Con la console Xbox Series X avrai a disposizione la piattaforma più veloce e potente mai creata. Grazie ai suoi 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica grezza, potrai forgiare il tuo cammino attraverso terre corrotte e affrontare orde di demoni con una qualità visiva senza precedenti.

Il bundle non si limita a Diablo 4, ma offre anche emozionanti contenuti per altri giochi. Per Diablo III, avrai a disposizione le spettacolari Ali di Inarius e la simpatica mascotte Inarius Murloc. Inoltre, per i fan di World of Warcraft, la Cavalcatura Amalgam of Rage sarà pronta a portarti in nuove avventure.

Grazie all’unità SSD personalizzata da 1 TB, i tempi di caricamento saranno fulminei, consentendoti di immergerti istantaneamente nelle battaglie più intense. L’iperrealistica risoluzione a 4K ti trasporterà in un mondo di dettagli straordinari, mentre il supporto di Xbox Velocity Architecture garantirà un vasto mondo aperto da esplorare senza problemi.

Unisciti ad altri avventurieri, riconquista città assediate e addentrati in segrete da incubo, il tutto con un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Il bundle che include Xbox Series X e Diablo 4 è perfetto per iniziare nel mondo Xbox: oggi tuo a soli 453 euro, non fartelo scappare.

