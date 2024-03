Xbox Series X: a QUESTO PREZZO diventa l'affare del giorno (anche a rate)

La Xbox Series X cala ancora di prezzo ed è ora la scelta giusta per tutti i videogiocatori. Con la nuova offerta eBay e con lo sconto extra garantito dal codice PSPRMAR24, infatti, è ora possibile acquistare la console di Microsoft al prezzo scontato di 414 euro. Da notare, inoltre, che la console è acquistabile anche in 3 rate con PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere la console al carrello, inserendo il codice sconto PSPRMAR24 nell’apposito campo dedicato ai coupon prima di completare l’ordine.

Xbox Series X: è la console da prendere a questo prezzo

Con la Xbox Serie X è possibile accedere a una console di alta qualità, potente e con tanti giochi a disposizione. C’è poi il Game Pass che rappresenta il metodo giusto per accedere a un catalogo ricchissimo di giochi con un costo ridottissimo. Considerando il calo di prezzo registrato oggi dalla promozione in corso, la console di Microsoft è, senza dubbio, un acquisto consigliato.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAR24 è ora possibile acquistare la Xbox Series X con un prezzo scontato di 414 euro, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Si tratta di un prezzo molto vicino al minimo storico per la console di Microsoft che, per rapporto qualità/prezzo, è sempre più il punto di riferimento del mercato videoludico. In questo momento, la Xbox Serie X è un acquisto consigliato per tutti gli appassionati, anche per chi ha una PS5. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.