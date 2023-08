Xbox Series X a 499 euro: ULTIMI PEZZI a questo prezzo

Solo su eBay oggi puoi avere il fantastico bundle Xbox Series X – Diablo IV al prezzo incredibile di 499 euro invece dei 549 euro richiesti dall’aumento scattato ad agosto. Per questa ragione è meglio sbrigarti, perché gli ultimi pezzi a questo prezzo stanno volando via.

Xbox Series X a 499 euro: ultima chiamata

Il bundle comprende la potente console Xbox Series X insieme a un codice per scaricare online il gioco Diablo IV, sia per Xbox One che per Xbox Series X. Con questo bundle, potrai immergerti completamente nell’avvincente e spietato universo di Diablo IV, combattendo per il destino di Sanctuarium e sconfiggendo gli infiniti demoni che osano sfidarti.

Questo incredibile pacchetto include anche fantastici bonus aggiuntivi per i fan di Diablo: Ali di Inarius e la mascotte Inarius Murloc per Diablo III, la Cavalcatura Amalgam of Rage per World of Warcraft e il Set cosmetico Oscurità Alata Bruna per Diablo Immortal. Sarà come possedere un vero e proprio arsenale di poteri sovrannaturali.

La console Xbox Series X è la più veloce e potente di sempre, grazie a una potenza di elaborazione grafica grezza di 12 teraflop. Grazie all’unità SSD personalizzata da 1 TB, avrai tempi di caricamento fulminei e potrai immergerti completamente in un vasto mondo aperto in risoluzione 4K, con immagini iperrealistiche e dettagli impressionanti.

Entra nella battaglia e combatti gli inferi con la velocità e l’efficienza dell’Xbox Velocity Architecture, che ti garantirà una giocabilità fluida e senza interruzioni. Unisciti ad altri avventurieri in epiche battaglie, riconquista città assediate e addentrati in segrete da incubo per sconfiggere le forze oscure.

Non perdere questa incredibile occasione di possedere l’Xbox Series X con il gioco Diablo IV a un prezzo imbattibile! Solo su eBay puoi avere questo fantastico bundle a soli 499 euro, nonostante il prezzo di listino della sola console sia aumentato a 549 euro. Non lasciarti scappare questa occasione, perché gli ultimi pezzi a questo prezzo stanno andando a ruba.

