Xbox Series S sempre più potente: migliora la grafica dei giochi

C’è una novità interessante che riguarda Xbox Series S. Microsoft si sta preparando infatti a dare agli sviluppatori di giochi maggior controllo delle risorse a disposizione della piccola console next-gen. Un nuovo kit di sviluppo distribuito di recente permette agli studi di avere accesso a maggior memoria e migliorare così la grafica dei giochi, come riporta The Verge.

Si tratta di una notizia molto interessante per tutti i possessori di Xbox Series S. La sorella minore di Xbox Series X, che si contraddistingue per un prezzo fortemente economico, è sempre più in cima alle preferenze degli appassionati e puoi acquistarla ancora in forte sconto su Amazon.

Xbox Series S più potente: grafica dei giochi migliorata

Il team Game Dev di Microsoft ha spiegato in un video che centinaia di megabyte di memoria aggiuntivi sono ora disponibili per tutti gli sviluppatori di giochi per Xbox Series S. Gli studi avranno a disposizione un maggior controllo sulla memoria, aspetto che può migliorare le prestazioni grafiche in diversi titoli.

Xbox Series S è stata lanciata contemporaneamente a Xbox Series X con un prezzo d’attacco di soli 299€ (adesso in sconto a 259€ su Amazon) come console next-gen in grado di supportare giochi a 1440p fino a 120 FPS. Alcuni limiti di memoria hanno però costretto a qualche compromesso di troppo, specialmente con le prime produzioni e soprattutto a confronto con Xbox Series X, che può contare su un quantitativo di RAM decisamente superiore.

Preso in carico il problema, Microsoft ha finalmente liberato maggior potenza a disposizione degli sviluppatori. Inoltre, fanno sapere dagli ambienti di Redmond, è stato risolto un problema per cui gli indirizzi virtuali grafici venivano allocati molto più lentamente rispetto a quelli non grafici. Questo significa, in soldoni, che i giochi Xbox possono adesso sfruttare altri miglioramenti che vedremo in maniera tangibile anche sulla piccola console.

