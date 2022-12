Xbox Series S: offerta follia per il Natale, sconto immediato di 60 euro

Xbox Series S sarà inevitabilmente ricercatissima anche in questo Natale, considerato quanto sia difficile ancora trovare sia PlayStation 5, sia, a volte, anche Xbox Series X. La piccola console next-gen di Microsoft è disponibile infatti ad un prezzo eccezionale di 239,90 euro su eBay, con uno sconto di 60 euro sul prezzo di listino.

La console, seppur in scorte limitate, è immediatamente disponibile per la spedizione e ti sarà consegnata nel giro di pochi giorni con corriere espresso. Se stavi cercando qualcosa da mettere sotto l’albero, Xbox Series S non occupa nemmeno troppo spazio e trasformerà la tua stagione videoludica.

Xbox Series S: il regalo perfetto per entrare nella next-gen

Sì perché Xbox Series S è la console Xbox più piccola ed elegante di sempre. Nonostante questo, la velocità e le prestazioni sono degne di una console di ultima generazione permettendoti di giocare tutti i giochi che troveresti anche sulle più costose PlayStation 5 e Xbox Series X.

Totalmente digitale, questa macchina esprime il meglio di sé se acquistata insieme ad un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate che ti permette di avere accesso ad una libreria istantanea di più di 100 giochi di alta qualità, compresi tutti i nuovi titoli Xbox Game Studios al D1.

Grazie a Quick Resume scoprirai la velocità sorprendente di questa console che ti permette di passare da un gioco all’altro senza problemi e in un lampo: inoltre, grazie all’architettura Xbox Velocity Architecture, che abbina un SSD personalizzato da 512GB con un software integrato, puoi avere un gameplay più veloce con tempi di caricamento praticamente assenti.

La confezione include una Xbox Series S, un controller wireless per Xbox, il cavo HDMI ad alta velocità e un cavo di alimentazione. Tutto questo può essere tuo, adesso, a 239 euro. E sarà un fantastico natale all’insegna dei videogiochi.

